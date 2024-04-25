Шпигував за оборонними рубежами Харкова. Суд виніс вирок зраднику

Що сталось

Зрадника цікавили геолокації фортифікаційних споруд та укріпрайонів. Ворогу дані були потрібні для проведення ракетно-бомбових, а також артилерійських ударів по позиціях наших воїнів.

"Як встановило розслідування, засудженим є 42-річний мешканець Вовчанська, який під час окупації громади був завербований російською спецслужбою. Тоді окупанти перевели його в режим "очікування", а вже у липні 2023 року поставили перші завдання", - додає СБУ.

Для виконання завдань зрадник об'їжджав територію району на транспорті й приховано фіксував місця можливої дислокації військових. Після цього "звітував" до ФСБ через анонімний чат у месенджері.

Затримання та суд

Засудженого затримали ще у листопаді 2023 року у результаті спецоперації.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, що була вчинена в умовах воєнного стану. Наступні 15 років він проведе за ґратами.