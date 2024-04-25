Шпионил за оборонительными рубежами Харькова. Суд вынес приговор предателю

Что случилось

Предателя интересовали геолокации фортификационных сооружений и укрепрайонов. Врагу данные были нужны для проведения ракетно-бомбовых, а также артиллерийских ударов по позициям наших воинов.

"Как установило расследование, осужденным является 42-летний житель Волчанска, который во время оккупации громады был завербован российской спецслужбой. Тогда оккупанты перевели его в режим "ожидания", а уже в июле 2023 года поставили первые задачи", - добавляет СБУ.

Для выполнения задач предатель объезжал территорию района на транспорте и скрыто фиксировал места возможной дислокации военных. После этого "отчитывался" в ФСБ через анонимный чат в мессенджере.

Задержание и суд

Осужденного задержали еще в ноябре 2023 года в результате спецоперации.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Следующие 15 лет он проведет за решеткой.