Шпионил за кораблями ВСУ. Суд вынес приговор российскому агенту

Суд вынес приговор предателю, который устанавливал веб-камеры возле Николаевского морского порта, чтобы шпионить за кораблями Вооруженных сил Украины (ВСУ). Следующие 15 лет он проведет за решеткой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Что случилось

"Злоумышленник шпионил за кораблями Сил обороны и торгового флота Украины в акватории Черного моря. Чтобы отследить локации украинских плавсредств, агент установил несколько вебкамер на технологических сооружениях вблизи местного порта", - пишет СБУ.

Установленные вебкамеры должны были в режиме реального времени фиксировать морской и речной трафик с предоставлением удаленного доступа разведки России.

Преступник был разоблачен на "горячем" еще в феврале текущего года, когда пытался установить еще одно видеоустройство.

Также в ходе расследования стало известно и то, что еще одной задачей предателя было выявление наземных объектов Сил обороны, в частности военных госпиталей, учебных центров и блокпостов.

Фото: суд вынес приговор российскому агенту, который шпионил за кораблями ВСУ (t.me/SBUkr

"По данным следствия, злоумышленником оказался электрик местной припортовой компании, которого оккупанты дистанционно завербовали в конце 2023 года. В поле зрения оккупантов он попал из-за своей активности в прокремлевском Telegram-канале, где одобрял вооруженную агрессию России", - добавляет СБУ.

Во время обысков у преступника были обнаружены мобильный телефон с доказательствами его коммуникации с агрессором, а также инструменты для монтажа видеокамер и коробки от них.

Решение суда

Суд признал преступника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Следующие 15 лет он проведет за решеткой.