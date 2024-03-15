Шпигував за кораблями ЗСУ поруч з Одеським морпортом: СБУ затримала агента РФ

Нещодавні затримання агентів РФ

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло про те, як СБУ затримала зрадника, який ремонтував техніку РФ під час окупації Харківської області.

Також ми писали, що правоохоронці знешкодили агентку ФСБ, яка виявилась дружиною "екс-регіонала". Жінка збирала інформацію про Сили оборони у Вінницькій області та виправдовувала збройну агресію РФ.

Напередодні за роботу на РФ під час окупації затримали депутатку Херсонської обласної ради. Тепер їй загрожує тюремне ув'язнення.

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