Шпионил за кораблями ВСУ рядом с Одесским морпортом: СБУ задержала агента РФ

Недавние задержания агентов РФ

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, как СБУ задержала предателя, ремонтировавшего технику РФ во время оккупации Харьковской области.

Также мы писали, что правоохранители обезвредили агентку ФСБ, оказавшуюся женой "экс-регионала". Женщина собирала информацию о Силах обороны в Винницкой области и оправдывала вооруженную агрессию РФ.

Накануне за работу в РФ во время оккупации задержали депутата Херсонского областного совета. Теперь ей грозит тюремное заключение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.