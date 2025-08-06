У Житомирі пролунав вибух, є поранений і загиблий: у поліції розповіли подробиці

Фото: у Житомирі стався вибух із пораненими та загиблими (umdpl.info)

Ввечері у вівторок, 5 серпня, у Житомирі прогримів вибух. Внаслідок інциденту один чоловік загинув, інший - зазнав поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Поліцію Житомирської області.