Шпигували за Збройними силами та ППО в Одеській області: затримано двох іноземних агентів ФСБ

Правоохоронці затримали в Одеській області двох іноземців, які передавали російській ФСБ дані для підготовки ударів по штабу Сил оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужби СБУ та Офісу Генерального прокурора .

Так, наприкінці лютого 2024 року двоє братів-іноземців однієї з країн Південного Кавказу, які тимчасово проживали в Одесі, вступили у змову зі співробітником ФСБ.

Зазначається, що вони погодились виконувати завдання на проведення підривної діяльності проти України. Навіть власноруч написали та надіслали куратору заяви про вступ до лав ФСБ.

Збирали інформацію для наведення ракет РФ

Підозрювані розвідували місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки підрозділів Сил оборони України в Одесі.

Також вони "зливали" до ФСБ геолокацію підрозділів протиповітряної оборони.

Крім того, фігуранти створили у місті громадську організацію, яка діяла під виглядом надання допомоги для легалізації зарубіжних громадян в Україні.

При цьому насправді у стінах ГО іноземців намагалися завербувати до власної мережі інформаторів.

В якості винагороди за свої "послуги" обидва брати розраховували на "посади" у разі окупації Одеської області. Один хотів стати керівником регіонального відділення ФСБ, інший - очолити міськраду.

Правоохоронці затримали їх під час виконання чергового завдання ворога. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.