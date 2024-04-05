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Шпигували за Збройними силами та ППО в Одеській області: затримано двох іноземних агентів ФСБ

Україна, П'ятниця 05 квітня 2024 10:42
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Шпигували за Збройними силами та ППО в Одеській області: затримано двох іноземних агентів ФСБ Фото: СБУ затримала агентів-іноземців ФСБ (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохоронці затримали в Одеській області двох іноземців, які передавали російській ФСБ дані для підготовки ударів по штабу Сил оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужби СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Так, наприкінці лютого 2024 року двоє братів-іноземців однієї з країн Південного Кавказу, які тимчасово проживали в Одесі, вступили у змову зі співробітником ФСБ.

Зазначається, що вони погодились виконувати завдання на проведення підривної діяльності проти України. Навіть власноруч написали та надіслали куратору заяви про вступ до лав ФСБ.

Збирали інформацію для наведення ракет РФ

Підозрювані розвідували місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки підрозділів Сил оборони України в Одесі.

Також вони "зливали" до ФСБ геолокацію підрозділів протиповітряної оборони.

Крім того, фігуранти створили у місті громадську організацію, яка діяла під виглядом надання допомоги для легалізації зарубіжних громадян в Україні.

При цьому насправді у стінах ГО іноземців намагалися завербувати до власної мережі інформаторів.

В якості винагороди за свої "послуги" обидва брати розраховували на "посади" у разі окупації Одеської області. Один хотів стати керівником регіонального відділення ФСБ, інший - очолити міськраду.

Правоохоронці затримали їх під час виконання чергового завдання ворога. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Фото: затримання двох агентів-інозенмців ФСБ в Одеській області (t.me/pgo_gov_ua)

СБУ затримує зрадників

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що правоохоронці затримали російського агента, який готував ракетний удар по об'єктах "Укрзалізниці" на півночі України. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення.

Також правоохоронці затримали зрадницю, яка працювала в дитячому садочку і коригувала ракетні удари по Харкову.

Напередодні повідомлялось, що СБУ затримала 4 проросійських агітаторів, які діяли в різних регіонах України. Серед них, наприклад, хакер, який створював фейкові "відеозвернення" очільників ЗСУ

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