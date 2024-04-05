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Шпионили за Вооруженными силами и ПВО в Одесской области: задержаны два иностранных агента ФСБ

Украина, Пятница 05 апреля 2024 10:42
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Шпионили за Вооруженными силами и ПВО в Одесской области: задержаны два иностранных агента ФСБ Фото: СБУ задержала агентов-иностранцев ФСБ (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Ярослава Борзова

Стражи порядка задержали в Одесской области двух иностранцев, которые передавали российской ФСБ данные для подготовки ударов по штабу Сил обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбы СБУ и Офиса Генерального прокурора .

Так, в конце февраля 2024 года двое братьев-иностранцев одной из стран Южного Кавказа, временно проживавших в Одессе, вступили в сговор с сотрудником ФСБ.

Отмечается, что они согласились выполнять задачи проведения подрывной деятельности против Украины. Даже собственноручно написали и направили куратору заявления о вступлении в ряды ФСБ.

Собирали информацию для наведения ракет РФ

Подозреваемые разведывали места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники подразделений Сил обороны Украины в Одессе.

Также они "сливали" в ФСБ геолокацию подразделений противовоздушной обороны.

Кроме того, фигуранты создали в городе общественную организацию, действовавшую под видом оказания помощи для легализации зарубежных граждан в Украине.

При этом на самом деле в стенах ОО иностранцев пытались завербовать в собственную сеть информаторов.

В качестве вознаграждения за свои "услуги" оба брата рассчитывали на "должности" в случае оккупации Одесской области. Один хотел стать руководителем регионального отделения ФСБ, другой – возглавить горсовет.

Правоохранители задержали их при выполнении очередного задания врага. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Фото: задержание двух агентов-инозенцев ФСБ в Одесской области (t.me/pgo_gov_ru)

СБУ задерживает предателей

Напомним, РБК-Украина писала о том, что правоохранители задержали российского агента, готовившего ракетный удар по объектам "Укрзализныци" на севере Украины. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

Также правоохранители задержали предательницу, которая работала в детском саду икорректировала ракетные удары по Харькову.

Накануне сообщалось, что СБУ задержала 4 пророссийских агитатора, действовавших в разных регионах Украины. Среди них, например, хакер, создававший фейковые "видеообращения" руководителей ВСУ

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