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Шпигували за відомими волонтерами й посадовцями. СБУ викрила мережу агентів ФСБ

Фото: СБУ викрила агентів ФСБ, які шпигували за волонтерами й посадовцями (t.me/SBUkr)
Автор: Сергій Пишкін

Служба безпеки України (СБУ) нейтралізувала мережу агентів Федеральної служби безпеки (ФСБ), яка шпигувала за відомими волонтерами та посадовцями міжнародних організацій у Києві, Дніпрі та Одесі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Що сталось 

Для встановлення адреси перебування, номерів авто й маршруту руху волонтерів й посадовців міжнародних організацій російська спецслужба дистанційно завербувала столичного адвоката. Останній залучив до справи ще декількох спільників з трьох регіонів України. 

"За вказівкою окупантів фігуранти приховано стежили за "об'єктами", у тому числі з використанням оптичних приладів. Так, наприклад, резидент агентурної групи періодично облаштовував "спостережні пункти" з біноклем на дахах будинків навпроти офісів посадовців міжнародних організацій та волонтерів", - додає СБУ. 

Після цього узагальнювалась інформація від усіх учасників агентурної мережі й єдиним "звітом" направлялась російському куратору. 

 

Фото: СБУ викрила агентів ФСБ, які шпигували за волонтерами й посадовцями (t.me/SBUkr)

СБУ, своєю чергою, своєчасно затримала у Києві керівника мережі і його спільників. 

"Під час документування злочинної діяльності фігурантів встановлено, що вони також коригували ракетні удари по оборонних заводах та енергооб’єктах України", - пише СБУ. 

Під час обшуків були вилучені 15 мобільних телефонів, які зрадники використовували  для конспірованого зв’язку з окупантами. Зокрема було вилучено оптику й флешносії. 

Що загрожує 

Зрадникам було повідомлено про за  ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Їм загрожує довічне

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні нещодавно було винесено вирок зраднику, який коригував ракетно-бомбові удари по Запоріжжю.

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