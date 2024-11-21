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Шпигувала під виглядом волонтерки. Суд виніс вирок агентці ФСБ із позивним "007"

Фото: суд виніс вирок агентці ФСБ із позивним "007" (t.me/SBUkr)
Автор: Сергій Пишкін

Суд виніс вирок зрадниці, яка шпигувала для ворога у Запоріжжі. Її було затримано ще на початку вересня 2022-го.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Що сталось 

Затриманою виявилась мешканка тимчасово окупованого Пологівського району. Після того, як ворог завербував її агентку з псевдонімом "007" відправили до обласного центру як "волонтерку". 

"Після прибуття в місто жінка намагалася встановлювати особисті контакти з українськими захисниками, щоб "втемну" використовувати нові зв’язки для отримання розвідданих", - пише СБУ. 

За інструкцією ворога вона мала передавати йому геолокації штабів, укріпрайонів та вогневих позицій Збройних сил України (ЗСУ) в районі Запоріжжя.

Фото: суд виніс вирок агентці ФСБ із позивним "007" (t.me/SBUkr)

"Для комунікації з окупантами зрадниця використовувала анонімний чат у месенджері, де отримувала ворожі завдання і відправляла агентурні "звіти". Одночасно з документуванням розвідактивності агентки та її затриманням СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони", - додає СБУ. 

Рішення суду 

Зловмисницю визнали винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наступні 15 років вона проведе у тюрмі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ затримала групу неповнолітніх, які готували теракт на півдні України.

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