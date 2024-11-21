Шпигувала під виглядом волонтерки. Суд виніс вирок агентці ФСБ із позивним "007"

Що сталось

Затриманою виявилась мешканка тимчасово окупованого Пологівського району. Після того, як ворог завербував її агентку з псевдонімом "007" відправили до обласного центру як "волонтерку".

"Після прибуття в місто жінка намагалася встановлювати особисті контакти з українськими захисниками, щоб "втемну" використовувати нові зв’язки для отримання розвідданих", - пише СБУ.

За інструкцією ворога вона мала передавати йому геолокації штабів, укріпрайонів та вогневих позицій Збройних сил України (ЗСУ) в районі Запоріжжя.

Фото: суд виніс вирок агентці ФСБ із позивним "007" (t.me/SBUkr)

"Для комунікації з окупантами зрадниця використовувала анонімний чат у месенджері, де отримувала ворожі завдання і відправляла агентурні "звіти". Одночасно з документуванням розвідактивності агентки та її затриманням СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони", - додає СБУ.

Рішення суду

Зловмисницю визнали винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наступні 15 років вона проведе у тюрмі.