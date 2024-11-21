Шпионила под видом волонтера. Суд вынес приговор агентке ФСБ с позывным "007"

Что произошло

Задержанной оказалась жительница временно оккупированного Пологовского района. После того, как враг завербовал ее агента с псевдонимом "007" отправили в областной центр как "волонтера".

"По прибытии в город женщина пыталась устанавливать личные контакты с украинскими защитниками, чтобы «втемную» использовать новые связи для получения разведданных", - пишет СБУ.

По инструкции врага она должна была передавать ему геолокации штабов, укрепрайонов и огневых позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Запорожья.

Фото: суд вынес приговор агенту ФСБ с позывным "007" (t.me/SBUkr)

"Для коммуникации с оккупантами предательница использовала анонимный чат в мессенджере, где получала вражеские задания и отправляла агентурные «отчеты». Одновременно с документированием разведактивности агента и ее задержанием СБУ провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны", - добавляет СБУ.

Решение суда

Злоумышленницу признали виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Следующие 15 лет она проведет в тюрьме.