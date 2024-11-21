Шпионила под видом волонтера. Суд вынес приговор агентке ФСБ с позывным "007"

Суд вынес приговор предательнице, которая шпионила для врага в Запорожье. Она была задержана еще в начале сентября 2022-го.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).
Задержанной оказалась жительница временно оккупированного Пологовского района. После того, как враг завербовал ее агента с псевдонимом "007" отправили в областной центр как "волонтера".
"По прибытии в город женщина пыталась устанавливать личные контакты с украинскими защитниками, чтобы «втемную» использовать новые связи для получения разведданных", - пишет СБУ.
По инструкции врага она должна была передавать ему геолокации штабов, укрепрайонов и огневых позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Запорожья.
Фото: суд вынес приговор агенту ФСБ с позывным "007" (t.me/SBUkr)
"Для коммуникации с оккупантами предательница использовала анонимный чат в мессенджере, где получала вражеские задания и отправляла агентурные «отчеты». Одновременно с документированием разведактивности агента и ее задержанием СБУ провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны", - добавляет СБУ.
Злоумышленницу признали виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения.
Следующие 15 лет она проведет в тюрьме.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ задержала группу несовершеннолетних, готовивших теракт на юге Украины.
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