Шпигувала за аеродромами авіації ЗСУ на Львівщині: СБУ викрила інформаторку РФ

Деталі справи

За даними розслідування, 38-річна місцева мешканка, безробітна, була завербована через Телеграм-канал, що пропонував "легкі заробітки".

Зловмисниця виконувала завдання ворога - виявляла летовища, які використовує армійська авіація Збройних сил України.

Інформаторка встановлювала поблизу аеродромів приховані відеокамери з додатковим живленням та віддаленим доступом, щоб росіяни могли відстежувати наявність та переміщення бойових гелікоптерів.

Фото: СБУ затримала інформаторку РФ, яка шпигувала за аеродромами авіації ЗСУ (t.me/SBUkr)

СБУ затримала жінку"на гарячому" під час спроби встановлення чергової "відеопастки".

Військова контррозвідка знешкодила шпигунські пристрої та провела спецзаходи для захисту оборонних об’єктів.

Що загрожує

Під час обшуку вилучено смартфон із доказами злочинної діяльності. Жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення ЗСУ в умовах воєнного стану).

Фігурантка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.