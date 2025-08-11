RU

Встреча Трампа и Путина Война в Украине

Шпионила за аэродромами авиации ВСУ на Львовщине: СБУ разоблачила информаторку РФ

Фото: СБУ задержала информаторку РФ, которая шпионила за аэродромами авиации ВСУ (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

СБУ разоблачила и задержала на Львовщине российскую информаторку, которая передавала оккупантам координаты оперативных аэродромов с боевыми вертолетами ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали дела

По данным расследования, 38-летняя местная жительница, безработная, была завербована через Телеграмм-канал, предлагавший "легкие заработки".

Злоумышленница выполняла задание врага - выявляла аэродромы, которые использует армейская авиация Вооруженных сил Украины.

Информатор устанавливала вблизи аэродромов скрытые видеокамеры с дополнительным питанием и удаленным доступом, чтобы россияне могли отслеживать наличие и перемещение боевых вертолетов.

 
Фото: СБУ задержала информаторку РФ, которая шпионила за аэродромами авиации ВСУ (t.me/SBUkr)

СБУ задержала женщину "на горячем" при попытке установления очередной "видеоловушки".

Военная контрразведка обезвредила шпионские устройства и провела спецмероприятия для защиты оборонных объектов.

Что грозит

Во время обыска изъят смартфон с доказательствами преступной деятельности. Женщине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении ВСУ в условиях военного положения).

Фигурантка находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Разоблачение агентов РФ, готовивших удары по Украине

Напомним, 6 августа, стало известно о задержании агента российской разведки, который собирал данные о позициях ВСУ на Покровском направлении для подготовки вражеского наступления с использованием авиабомб и артиллерии.

Также в СБУ заявили о задержании 45-летнего жителя Николаева, который, по данным следствия, корректировал ракетно-пушечные удары РФ по городу. Задержанный поддерживал связь с Сергеем Лебедевым, известным под псевдонимом Лохматий.

Кроме того, разоблачили "крота", который готовил атаку РФ на украинские противокорабельные комплексы "Нептун". Еще он должен был скорректировать вражеские обстрелы по учебным центрам ВСУ.

