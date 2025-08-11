Шпионила за аэродромами авиации ВСУ на Львовщине: СБУ разоблачила информаторку РФ

Детали дела

По данным расследования, 38-летняя местная жительница, безработная, была завербована через Телеграмм-канал, предлагавший "легкие заработки".

Злоумышленница выполняла задание врага - выявляла аэродромы, которые использует армейская авиация Вооруженных сил Украины.

Информатор устанавливала вблизи аэродромов скрытые видеокамеры с дополнительным питанием и удаленным доступом, чтобы россияне могли отслеживать наличие и перемещение боевых вертолетов.

Фото: СБУ задержала информаторку РФ, которая шпионила за аэродромами авиации ВСУ (t.me/SBUkr)

СБУ задержала женщину "на горячем" при попытке установления очередной "видеоловушки".

Военная контрразведка обезвредила шпионские устройства и провела спецмероприятия для защиты оборонных объектов.

Что грозит

Во время обыска изъят смартфон с доказательствами преступной деятельности. Женщине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении ВСУ в условиях военного положения).

Фигурантка находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит до 8 лет лишения свободы.