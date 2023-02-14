Шпигунська мережа РФ намагається перешкодити постачанню зброї Україні, - розвідка

За його словами, одна з головних цілей Росії - вплинути на окремих авторитетних людей в країнах Європи та громадську думку.

"Тому росіяни багато вкладають у роботу зі ЗМІ. Це і їхні відкриті пропагандистські рупори такі як Russia Today, так й інші більш приховані способи впливу. Існують випадки, коли завербовані росіянами журналісти іноземних ЗМІ йдуть на роботу з єдиним завданням, - це поговорити зі своїми колегами, щоб вплинути на їхню думку на користь Росії", - сказав Черняк.

Він зазначив, що останнім часом російська шпигунська мережа зосередилася на нейтралізації шляхів постачання західної зброї, яку Україні надають союзники.

"Росію цікавить вся Європа як "зона впливу". Якщо вона підкорить Україну, то не зупиниться на цьому. Вона піде далі. І ми знаємо, що Путін мав такі плани перед вторгненням в Україну. Можливо, вони не змінилися й зараз", - додав Черняк.

Нагадаємо, у розвідці зазначали, що Путін не досяг жодних стратегічних завдань, які оголошував на початку повномасштабного вторгнення в Україну.

До того ж, аналітики ISW зазначали, що Путін боїться ризикувати для досягнення своїх цілей у війні проти України.

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