Шпионская сеть РФ пытается помешать поставке оружия Украине, - разведка

По его словам, одна из главных целей России - повлиять на отдельных авторитетных людей в странах Европы и общественное мнение.

"Поэтому россияне много вкладывают в работу со СМИ. Это и их открытые пропагандистские рупоры, такие как Russia Today, так и другие более скрытые способы влияния. Существуют случаи, когда завербованные россиянами журналисты иностранных СМИ идут на работу с единственной задачей, - это поговорить со своими коллегами, чтобы повлиять на их мнение в пользу России", - сказал Черняк.

Он отметил, что в последнее время российская шпионская сеть сосредоточилась на нейтрализации путей поставки западного оружия, которое Украине предоставляют союзники.

"Россию интересует вся Европа как "зона влияния". Если она покорит Украину, то не остановится на этом. Она пойдет дальше. И мы знаем, что у Путина были такие планы перед вторжением в Украину. Возможно, они не изменились и сейчас", - добавил Черняк.

Напомним, в разведке отмечали, что Путин не достиг никаких стратегических задач, которые объявлял в начале полномасштабного вторжения в Украину.

К тому же аналитики ISW отмечали, что Путин боится рисковать для достижения своих целей в войне против Украины.

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