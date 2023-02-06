Путін боїться ризикувати задля досягнення своїх цілей у війні проти України, - ISW
Кроки президента РФ Володимира Путіна щодо України вказують на ймовірну невідповідність між його максималістськими цілями та його готовністю приймати ризиковані рішення, необхідні для їхнього досягнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
На думку експертів ISW, він, ймовірно, виходив з помилкового припущення, що російські війська можуть змусити Україну капітулювати без значних військових жертв, і розглядав російське вторгнення як обмежений і прийнятний ризик.
Російські спецслужби, як повідомляється, чекали на крах українських збройних сил, а кремлівські пропагандисти заздалегідь опублікували заздалегідь написану статтю, яка вихваляє "перемогу" Росії 26 лютого 2022 року.
Ряд економічних кроків уряду РФ свідчать про те, що російський диктатор та його команда помилково вважали, що Захід не піде на серйозні витрати через його вторгнення.
Провал наступу на Київ змусив Путіна зіткнутися із складними рішеннями. Але президент РФ, як і раніше, неохоче віддає накази про складні зміни в російських збройних силах і суспільстві, які, ймовірно, необхідні для "порятунку" його війни.
Ключові висновки ISW за 5 лютого:
- Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна очікує на можливі наступальні операції Росії напередодні річниці вторгнення 24 лютого, але зазначив, що біля Харкова немає російських ударних груп.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна не використовує західну зброю для завдання ударів по території Росії.
- Офіційні особи США заявили, що Росія та Іран планують побудувати в Росії завод із виробництва безпілотників для бойових дій в Україні.
- Російські війська продовжували наступальні операції в районі Кремінної, а російські блогери стверджували, що останніми днями російські війська відновили наступальні операції на північний захід від Сватового.
- Російські війська продовжували завдавати ударів по Бахмуту. Експерти ISW продовжують вважати, що російські сили, найімовірніше, не зможуть змусити Україну піти з Бахмута.
- Російські джерела стверджують, що українські сили перекидають резерви на вугледарський напрямок.
- На супутникових кадрах видно, що російські війська збудували укріплену базу на Арабатській стрілці на північному сході Криму в період із 18 жовтня по 21 січня.
- Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти продовжують імпортувати медичний персонал із Росії для лікування поранених військовослужбовців в окупованій Луганській області, підтверджуючи оцінку ISW про те, що російські сили готуються до нового наступу в Луганській області.
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Нагадаємо, раніше колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет заявив, що російський диктатор нібито пообіцяв не вбивати Зеленського.
Пізніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав таку заяву фікцією.
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