Шпигуни під маскою Anthropic: китайські хакери полювали на військові секрети США

Хто потрапив під приціл кібершпигунів?

За даними Proofpoint, фішингові атаки були спрямовані на електронну пошту фахівців аналітичних центрів, юридичних фірм та університетів США.

Здебільшого всі експерти займаються питаннями регулювання ШІ та обмеженням експорту технологій.

Представники Proofpoint зазначили, що хакерське угруповання підтримується урядом Китаю, оскільки вектор атак чітко відповідає стратегічним інтересам Пекіна.

Наразі фахівці не знайшли підтверджень успішного зламу систем або витоку даних. Проте кіберексперти попереджають: повний масштаб активності може бути більшим, а китайські угруповання зазвичай продовжують атаки до досягнення результату.

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Схема обману та фейковий комітет

У рамках шпигунської операції хакери видавали себе за Лінн Паркер - колишню високопосадовицю Білого дому з питань технологій за адміністрацій Дональда Трампа та Джо Байдена.

Зловмисники надсилали американським юристам листа від її імені із запрошенням долучитися до фейкового "консультативного комітету з політики ШІ".

До наступних повідомлень вони додавали документ із шкідливим програмним забезпеченням.

Окрім цього, у лютому 2026 року хакери створили фейковий обліковий запис топ-менеджера компанії Anthropic.

Вони надіслали аналітику американського аналітичного центру з темою листа "Запит на зворотний зв'язок щодо військової інтеграції Claude". У ході листування зловмисники намагалися викрасти облікові дані жертви.

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Контекст і протистояння у сфері ШІ

Загострення кібератак відбулося на тлі напружених відносин між США та КНР у технологічній сфері. Адміністрація Дональда Трампа раніше звинувачувала китайські компанії у "промисловому" викраденні торговельних таємниць у сфері ШІ.

Експерти з безпеки наголошують, що китайські кібероперативники атакують усі рівні екосистеми штучного інтелекту - від виробників напівпровідників до провідних науковців.

Офіційний Пекін традиційно заперечує будь-які звинувачення у проведення кібератак.