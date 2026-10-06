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Інструмент для сталкерів? Instagram готує режим анонімного стеження Read-Only

14:16 06.10.2026 Вт
3 хв
aimg Ольга Завада
Інструмент для сталкерів? Instagram готує режим анонімного стеження Read-Only Instagram випробовує прихований доступ (фото: Getty Images)
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Instagram розробляє нову функцію, яка потенційно може стати інструментом для небажаного або зловмисного стеження за користувачами.

Про це пише, РБК-Україна, посилаючись на допис технічного розробника Alessandro Paluzzi в X.

Безпекові ризики

Згідно з опублікованими скріншотами, новий режим дозволяє користувачеві проходити сесію в соціальній мережі без можливості ставити вподобайки, залишати коментарі, відправляти повідомлення, підписуватися на акаунти або переглядати "історії".

Фактично це дає змогу гортати платформу, не залишаючи жодних цифрових слідів.

З оприлюднених зображень випливає, що функція створюється як частина концепції для власників платних акаунтів Instagram Plus.

#Instagram is working on a new perk for Instagram Plus: Read-Only Mode Browse a profile in read-only mode, preventing you from liking, commenting, messaging, following, or viewing stories. https://t.co/eQIDjAnn1c

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) October 3, 2026

Представник Instagram у коментарі виданню Engadget зазначив, що "режим читання" є виключно внутрішнім дослідженням компанії і зараз взагалі не проходить зовнішнього тестування.

Примітно, що технологічні платформи регулярно випробовують експериментальні можливості, більшість із яких так і не доходить до релізу.

Однак залишається відкритим питання, чи усвідомлюють у компанії ризики: подібний режим зниженої помітності може активно використовуватися для сталкінгу та інших протиправних дій.

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Платні підписки в екосистемі Meta та їхня вартість

Розробка функції "read-only mode" як елемента Instagram Plus вписується у загальну стратегію розширення платних сервісів компанії Meta.

Зараз користувачам в Україні та світі доступні кілька варіантів платних підписок у соцмережах компанії:

Instagram Plus та Facebook Plus: платні пакети для звичайних користувачів вартістю 3,99 долара на місяць (близько 165 гривень), які надають додаткові опції персоналізації та управління контентом;

Meta Verified: підписка для авторів та бізнесу з синьою галочкою верифікації, пріоритетною підтримкою та захистом від підробки профілю, вартість якої становить від 14,99 доларів на місяць (близько 620 гривень при покупці через вебверсію);

Meta AI Premium: розширений доступ до ШІ-інструментів за ціною від 7,99 до 19,99 доларів на місяць (від 330 до 825 гривень).

Експерти з кібербезпеки висловили сподівання, що команда розробників Instagram належним чином вирішить питання конфіденційності та захисту користувачів до можливого початку публічного тестування або ж офіційного запуску функції "режиму читання".

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