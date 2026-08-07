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ШІ створив 700 тисяч нових вірусів: у чому прорив і небезпека

17:34 07.08.2026 Пт
2 хв
Які ризики бачать експерти?
aimg Ольга Завада
ШІ створив 700 тисяч нових вірусів: у чому прорив і небезпека Науковці створили штучні віруси за допомогою ШІ (фото: Pexels)
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ШІ навчився створювати нові віруси, які можуть заражати бактерії. Вчені вважають, що ця технологія допоможе швидше розробляти лікування небезпечних бактеріальних інфекцій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дослідження, опубліковане у науковому журналі Science.

Як ШІ навчився писати ДНК?

Науковці використали спеціалізовані мовні моделі геному Evo 1 та Evo 2.

На відміну від стандартних чат-ботів, які навчаються на текстах та вебсайтах, ці системи тренувалися на трильйонах нуклеотидів - будівельних блоків ДНК, щоб засвоїти генетичну "граматику".

Для цього експерименту моделі додатково навчили на прикладі близько 15 000 вірусів із родини Phi X-174 (мікроскопічного вірусу, який уражає лише бактерії E. coli).

Дослідники свідомо обмежили параметри, виключивши будь-які структури, здатні інфікувати людей, тварин, рослини чи гриби.

Результати експерименту:

  • Модель Evo згенерувала близько 700 000 потенційних нових вірусів;
  • Дослідники відібрали 285 найперспективніших кандидатів;
  • Команда виготовила штучну ДНК для обраних варіантів і занесла її в бактерії;
  • У результаті 16 розробок виявилися повністю життєздатними вірусами, а деякі з них розмножувалися навіть швидше за природний аналог Phi X-174.
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Потенціал для медицини та безпекові ризики

Науковці зазначають, що здатність ШІ конструювати геноми може принести значну користь у контрольованому середовищі.

Згенеровані віруси спроможні

  • покращити методи генної терапії,
  • розширити розуміння будови геномів,
  • надати нові інструменти для боротьби з небезпечними бактеріями.

Водночас виникнення технологій, здатних проєктувати генетичний код, створює суттєві ризики за відсутності належного державного регулювання

Якщо базові чат-боти здатні лише надавати інформацію про планування біологічної зброї, то спеціалізовані моделі рівня Evo потенційно можуть бути використані для створення висококонтагіозних або смертоносних вірусів, якщо потраплять у руки зловмисникам.

Експерти наголошують на необхідності термінового створення міжнародних бар'єрів і засобів контролю, оскільки швидкість розвитку технологій ШІ вже випереджає актуальні норми біобезпеки.

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