ШІ створив 700 тисяч нових вірусів: у чому прорив і небезпека
ШІ навчився створювати нові віруси, які можуть заражати бактерії. Вчені вважають, що ця технологія допоможе швидше розробляти лікування небезпечних бактеріальних інфекцій.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на дослідження, опубліковане у науковому журналі Science.
Як ШІ навчився писати ДНК?
Науковці використали спеціалізовані мовні моделі геному Evo 1 та Evo 2.
На відміну від стандартних чат-ботів, які навчаються на текстах та вебсайтах, ці системи тренувалися на трильйонах нуклеотидів - будівельних блоків ДНК, щоб засвоїти генетичну "граматику".
Для цього експерименту моделі додатково навчили на прикладі близько 15 000 вірусів із родини Phi X-174 (мікроскопічного вірусу, який уражає лише бактерії E. coli).
Дослідники свідомо обмежили параметри, виключивши будь-які структури, здатні інфікувати людей, тварин, рослини чи гриби.
Результати експерименту:
- Модель Evo згенерувала близько 700 000 потенційних нових вірусів;
- Дослідники відібрали 285 найперспективніших кандидатів;
- Команда виготовила штучну ДНК для обраних варіантів і занесла її в бактерії;
- У результаті 16 розробок виявилися повністю життєздатними вірусами, а деякі з них розмножувалися навіть швидше за природний аналог Phi X-174.
Потенціал для медицини та безпекові ризики
Науковці зазначають, що здатність ШІ конструювати геноми може принести значну користь у контрольованому середовищі.
Згенеровані віруси спроможні
- покращити методи генної терапії,
- розширити розуміння будови геномів,
- надати нові інструменти для боротьби з небезпечними бактеріями.
Водночас виникнення технологій, здатних проєктувати генетичний код, створює суттєві ризики за відсутності належного державного регулювання
Якщо базові чат-боти здатні лише надавати інформацію про планування біологічної зброї, то спеціалізовані моделі рівня Evo потенційно можуть бути використані для створення висококонтагіозних або смертоносних вірусів, якщо потраплять у руки зловмисникам.
Експерти наголошують на необхідності термінового створення міжнародних бар'єрів і засобів контролю, оскільки швидкість розвитку технологій ШІ вже випереджає актуальні норми біобезпеки.