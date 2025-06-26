Шпаргалка з таблицею множення: на НМТ спіймали порушника, який здивував організаторів

"Були дуже дивні ситуації для нас. Наприклад, у одного з порушників виявили шпаргалку, але те, що було на цій шпаргалці здивувало абсолютно всіх організаторів оцінювання. Це була таблиця множення", - зазначила Вакуленко.

За її словами, така ситуація змушує замислитися про рівень базових знань учнів і ефективність шкільної освіти.

Як і в попередні роки, кількість тих, хто намагається порушити правила проходження тестування, залишається відносно невеликою.

Раніше директорка УЦОЯО спростувала чутки про надмірну складність НМТ з математики. Вона підкреслила, що для подолання порогового балу достатньо володіти знаннями рівня 7-го класу.

"Якщо вступник або вступниця не здатні виконати завдання 5, 6, 7 класів, то, напевно, потрібно дещо почекати з вищою освітою", - заявила Вакуленко.