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Шпаргалка з таблицею множення: на НМТ спіймали порушника, який здивував організаторів

Четвер 26 червня 2025 21:39
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Шпаргалка з таблицею множення: на НМТ спіймали порушника, який здивував організаторів Фото: В учасника НМТ-2025 знайшли шпаргалку з таблицею множення (pexels.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

На національному мультипредметному тесті (НМТ) зафіксували курйозне порушення - один з учасників приніс шпаргалку з таблицею множення.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву директорки Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяни Вакуленко в ефірі телемарафону.

"Були дуже дивні ситуації для нас. Наприклад, у одного з порушників виявили шпаргалку, але те, що було на цій шпаргалці здивувало абсолютно всіх організаторів оцінювання. Це була таблиця множення", - зазначила Вакуленко.

За її словами, така ситуація змушує замислитися про рівень базових знань учнів і ефективність шкільної освіти.

Як і в попередні роки, кількість тих, хто намагається порушити правила проходження тестування, залишається відносно невеликою.

Раніше директорка УЦОЯО спростувала чутки про надмірну складність НМТ з математики. Вона підкреслила, що для подолання порогового балу достатньо володіти знаннями рівня 7-го класу.

"Якщо вступник або вступниця не здатні виконати завдання 5, 6, 7 класів, то, напевно, потрібно дещо почекати з вищою освітою", - заявила Вакуленко.

Раніше РБК-Україна писало, що результати НМТ з математики майже не впливають на конкурсний бал для вступників на творчі спеціальності. Директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко пояснила, що головне - подолати пороговий бал, а далі цей предмет враховується з мінімальним коефіцієнтом.

Також ми писали, що після проходження НМТ учасники одразу бачать попередні тестові бали за кожен предмет, але це ще не остаточні результати для вступу. Офіційні рейтингові бали у шкалі 100-200 зʼявляться у електронних кабінетах до 4 липня (основна сесія) або до 30 липня (додаткова). Ці результати потрапляють у систему для подачі заяв до вишів і можуть бути змінені після апеляції.

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