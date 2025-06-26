Шпаргалка с таблицей умножения: на НМТ поймали нарушителя, который удивил организаторов

На национальном мультипредметном тесте (НМТ) зафиксировали курьезное нарушение - один из участников принес шпаргалку с таблицей умножения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяны Вакуленко в эфире телемарафона.

"Были очень странные ситуации для нас. Например, у одного из нарушителей обнаружили шпаргалку, но то, что было на этой шпаргалке удивило абсолютно всех организаторов оценивания. Это была таблица умножения", - отметила Вакуленко.

По ее словам, такая ситуация заставляет задуматься об уровне базовых знаний учеников и эффективности школьного образования.

Как и в предыдущие годы, количество тех, кто пытается нарушить правила прохождения тестирования, остается относительно небольшим.

Ранее директор УЦОКО опровергла слухи о чрезмерной сложности НМТ по математике. Она подчеркнула, что для преодоления порогового балла достаточно обладать знаниями уровня 7-го класса.

"Если поступающий или поступающая не способны выполнить задания 5, 6, 7 классов, то, наверное, нужно несколько подождать с высшим образованием", - заявила Вакуленко.