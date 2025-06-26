Шпаргалка с таблицей умножения: на НМТ поймали нарушителя, который удивил организаторов
На национальном мультипредметном тесте (НМТ) зафиксировали курьезное нарушение - один из участников принес шпаргалку с таблицей умножения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяны Вакуленко в эфире телемарафона.
"Были очень странные ситуации для нас. Например, у одного из нарушителей обнаружили шпаргалку, но то, что было на этой шпаргалке удивило абсолютно всех организаторов оценивания. Это была таблица умножения", - отметила Вакуленко.
По ее словам, такая ситуация заставляет задуматься об уровне базовых знаний учеников и эффективности школьного образования.
Как и в предыдущие годы, количество тех, кто пытается нарушить правила прохождения тестирования, остается относительно небольшим.
Ранее директор УЦОКО опровергла слухи о чрезмерной сложности НМТ по математике. Она подчеркнула, что для преодоления порогового балла достаточно обладать знаниями уровня 7-го класса.
"Если поступающий или поступающая не способны выполнить задания 5, 6, 7 классов, то, наверное, нужно несколько подождать с высшим образованием", - заявила Вакуленко.
Ранее РБК-Украина писало, что результаты НМТ по математике почти не влияют на конкурсный балл для поступающих на творческие специальности. Директор УЦОКО Татьяна Вакуленко объяснила, что главное - преодолеть пороговый балл, а дальше этот предмет учитывается с минимальным коэффициентом.
Также мы писали, что после прохождения НМТ участники сразу видят предварительные тестовые баллы за каждый предмет, но это еще не окончательные результаты для поступления. Официальные рейтинговые баллы в шкале 100-200 появятся в электронных кабинетах до 4 июля (основная сессия) или до 30 июля (дополнительная). Эти результаты попадают в систему для подачи заявлений в вузы и могут быть изменены после апелляции.
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