Не схожі на лінію оборони. В ISW показали нові фото укріплень окупантів на Лівобережжі

Російські війська активно будують тимчасові зміцнення та зводять протитанкові оборонні споруди на лівому березі Дніпра у Херсонській області та Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter ISW.
На опублікованих космічних знімках видно, більшість польових укріплень орієнтовані перпендикулярно самим дорогам. На думку експертів ISW, вони більше схожі на багаторівневі контрольно-пропускні пункти, ніж елементи єдиної оборонної лінії.
Також окупанти сильно зміцнили смугу землі шириною 3 км, що відокремлює Кінбурнську косу від материкової частини Херсонської області, і вздовж пляжів на південь та схід від смуги.
Російські оборонні позиції свідчать, що російське військове керівництво розглядає перспективу українського контрнаступу через річку Дніпро як серйозну загрозу. На думку експертів ISW, більшість із них будуть дуже вразливими при настанні на відкритій місцевості.
Раніше ми писали, що з'явилися супутникові знімки Кримського мосту, які були зроблені до та після потужного вибуху, який пролунав уранці 8 жовтня.
Також повідомлялося, що "вагнерівці" почали зводити протитанкові укріплення біля міста Горське (Луганська область). Опубліковано супутникові знімки.
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