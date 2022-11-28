Не схожі на лінію оборони. В ISW показали нові фото укріплень окупантів на Лівобережжі

На опублікованих космічних знімках видно, більшість польових укріплень орієнтовані перпендикулярно самим дорогам. На думку експертів ISW, вони більше схожі на багаторівневі контрольно-пропускні пункти, ніж елементи єдиної оборонної лінії.

Також окупанти сильно зміцнили смугу землі шириною 3 км, що відокремлює Кінбурнську косу від материкової частини Херсонської області, і вздовж пляжів на південь та схід від смуги.

Російські оборонні позиції свідчать, що російське військове керівництво розглядає перспективу українського контрнаступу через річку Дніпро як серйозну загрозу. На думку експертів ISW, більшість із них будуть дуже вразливими при настанні на відкритій місцевості.