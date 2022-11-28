Не похожи на линию обороны. В ISW показали новые фото укреплений оккупантов на Левобережье

Российские войска активно строят временные укрепления и возводят противотанковые оборонительные сооружения на левом берегу Днепра в Херсонской области и Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter ISW.
На опубликованных космических снимках видно, что большинство полевых укреплений ориентированы перпендикулярно самим дорогам. По мнению экспертов ISW, они больше похожи на многоуровневые контрольно-пропускные пункты, чем на элементы единой оборонительной линии.
Также оккупанты сильно укрепили полосу земли шириной 3 км, отделяющую Кинбурнскую косу от материковой части Херсонской области, и вдоль пляжей к югу и востоку от полосы.
Российские оборонительные позиции свидетельствуют о том, что российское военное руководство рассматривает перспективу украинского контрнаступления через реку Днепр как серьезную угрозу. По мнению экспертов ISW, большинство из них будут очень уязвимы при наступлении на открытой местности.
Ранее мы писали, что появились спутниковые снимки Крымского моста, которые были сделаны до и после мощного взрыва, прогремевшего утром 8 октября.
Также сообщалось, что "вагнеровцы" начали возводить противотанковые укрепления возле города Горское (Луганская область). Опубликованы спутниковые снимки.
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