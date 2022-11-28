Не похожи на линию обороны. В ISW показали новые фото укреплений оккупантов на Левобережье

На опубликованных космических снимках видно, что большинство полевых укреплений ориентированы перпендикулярно самим дорогам. По мнению экспертов ISW, они больше похожи на многоуровневые контрольно-пропускные пункты, чем на элементы единой оборонительной линии.

Также оккупанты сильно укрепили полосу земли шириной 3 км, отделяющую Кинбурнскую косу от материковой части Херсонской области, и вдоль пляжей к югу и востоку от полосы.

Российские оборонительные позиции свидетельствуют о том, что российское военное руководство рассматривает перспективу украинского контрнаступления через реку Днепр как серьезную угрозу. По мнению экспертов ISW, большинство из них будут очень уязвимы при наступлении на открытой местности.