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Схоже на вибухи: у Севастополі було чутно серію "звуків" біля Козачої бухти

Фото: вибухи у Севастополі 29 грудня біля Козачої бухти (росЗМІ)
Автор: Ярослава Борзова

У Севастополі було чутно вісім звуків, схожих на вибухи. Це сталося біля Козачої бухти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії" в Telegram.

"У Севастополі пролунало вісім гучних звуків, схожих на вибухи або залпи артилерії, повідомляє наш кореспондент", - йдеться в повідомленні. 

Згідно з нього, перші чотири такі звуки було чути о 12:06 за місцевим часом. За кілька хвилин пролунало ще чотири.

"Кореспондент уточнює, що звуки доносяться орієнтовно з району Козачої бухти. У місцевих телеграм-каналах також пишуть про гучні звуки в місті", - зауважують у виданні.

Російська влада і військові РФ ситуацію не коментують. Навчання на цей час анонсовано не було.  

Вибухи в Криму

На півночі тимчасово окупованого Криму в районі Красноперекопська (Яни Капу, адміністративний центр Перекопського району) вночі, 28 грудня, пролунали вибухи. Серія вибухів прогриміла приблизно о першій годині ночі.

Крім цього, близько пів на дванадцяту ночі повідомлялося про вибухи в окупованому Севастополі в районі бухти. У ТГ-каналах розповідали про чотири-п'ять вибухів.

Вчора ми повідомляли про те, що у тимчасово окупованому Криму, у Красноперекопську, пролунало 5 вибухів за декілька хвилин.

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