Схоже на початок війни: в США сенатори розкритикували захоплення венесуельського танкера

В США сенатори піддали критиці захоплення американськими військовими венесуельського танкера та заяви президента Дональда Трампа з цього приводу. Дії Білого дому прирівняли до проголошення війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію видання The Hill.
Критика "прилетіла" Трампу з обох сторін - як від сенаторів-демократів, так і від сенаторів з його Республіканської партії. Зокрема сенатор-республіканець Ренд Пол прирівняв дії США до проголошення війни Венесуелі.
"Це дуже схоже на початок війни... Це не завдання американського уряду - шукати монстрів по всьому світу, шукати супротивників і розпочинати війни", - сказав він у коментарі ЗМІ.
Сенатори від Демократичної партії також висловили стурбованість діями адміністрації Трампа, зазначаючи, що це може лише посилити напруженість між двома країнами. Сенатор-демократ Кріс Кунс заявив, що усі деталі інциденту поки що не розголошувалися, але політик "серйозно стурбований тим, що Трамп втягує нас у війну з Венесуелою".
Кунс додав, що детального брифінгу щодо планів адміністрації Трампа щодо потенційної війни проти Венесуели, який зазвичай в таких випадках проводять для сенаторів, не було. Також Білий дім не повідомив сенаторів про свої подальші дії, способи управління ризиками та інше, вже не кажучи про небажання повідомити подробиці інциденту з танкером.
Зазначимо, ввечері 10 грудня 2025 року ЗМІ повідомили, що американські військові перехопили та взяли під контроль нафтовий танкер, який перебував під санкціями, поблизу берегів Венесуели.
Пізніше в той же день президент США Дональд Трамп у виступі перед ЗМІ підтвердив, що американські військові захопили венесуельський танкер. Він анонсував нові дії проти Венесуели незабаром.
При цьому Трамп розвоювався до того, що пригрозив Колумбії військовою операцією, натякнувши на розширення силових дій після Венесуели та попередивши про можливі наслідки для країни. Його дії викликали серйозне занепокоєння та розлючення серед сенаторів та конгресменів, яких ніхто не попереджав про плани Білого дому.