Схоже на початок війни: в США сенатори розкритикували захоплення венесуельського танкера

Критика "прилетіла" Трампу з обох сторін - як від сенаторів-демократів, так і від сенаторів з його Республіканської партії. Зокрема сенатор-республіканець Ренд Пол прирівняв дії США до проголошення війни Венесуелі.

"Це дуже схоже на початок війни... Це не завдання американського уряду - шукати монстрів по всьому світу, шукати супротивників і розпочинати війни", - сказав він у коментарі ЗМІ.

Сенатори від Демократичної партії також висловили стурбованість діями адміністрації Трампа, зазначаючи, що це може лише посилити напруженість між двома країнами. Сенатор-демократ Кріс Кунс заявив, що усі деталі інциденту поки що не розголошувалися, але політик "серйозно стурбований тим, що Трамп втягує нас у війну з Венесуелою".

Кунс додав, що детального брифінгу щодо планів адміністрації Трампа щодо потенційної війни проти Венесуели, який зазвичай в таких випадках проводять для сенаторів, не було. Також Білий дім не повідомив сенаторів про свої подальші дії, способи управління ризиками та інше, вже не кажучи про небажання повідомити подробиці інциденту з танкером.