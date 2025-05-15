"Схоже на ляпас". В Естонії розкритикували склад делегації РФ

Переговори України та Росії у Стамбулі

У ніч з 10 на 11 травня Путін відкинув ініціативу щодо запровадження режиму тиші, однак заявив про готовність Росії відновити переговори з Україною 15 травня у Стамбулі. Президент України Володимир Зеленський зі свого боку підтвердив відкритість Києва до перемовин, але підкреслив, що така зустріч можлива тільки після припинення вогню на фронті.

Пізніше у Туреччині висловили готовність стати посередником у майбутніх перемовинах.

Тим часом спеціальний представник Трампа Кіт Келлог зауважив, що перспектива переговорів виникне лише після впровадження режиму припинення вогню.

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