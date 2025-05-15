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"Похоже на пощечину". В Эстонии раскритиковали состав делегации РФ

Фото: Маргус Цахкна, глава Министерства иностранных дел Эстонии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Эстония резко высказалась относительно отправки Российской Федерацией (РФ) делегации низкого уровня на переговоры с Украиной в Стамбуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Эстонии Маргуса Цахкна, которого цитирует The Guardian.

Как отметил Цахкна, отправка диктатором Владимиром Путиным делегации низкого уровня в Турцию "похожа на пощечину".

Стоит добавить, что согласно имеющейся информации, со стороны России в переговорах примут участие:

  • Мединский Владимир Ростиславич - помощник Путина (глава делегации);
  • Галузин Михаил Юрьевич - заместитель министра иностранных дел России;
  • Костюков Игорь Валерьевич - начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ;
  • Фомин Александр Васильевич - заместитель министра обороны РФ.

 

Переговоры Украины и России в Стамбуле

В ночь с 10 на 11 мая Путин отверг инициативу о введении режима тишины, однако заявил о готовности России возобновить переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле. Президент Украины Владимир Зеленский со своей стороны подтвердил открытость Киева к переговорам, но подчеркнул, что такая встреча возможна только после прекращения огня на фронте.

Позже в Турции выразили готовность стать посредником в будущих переговорах.

Между тем специальный представитель Трампа Кит Келлог отметил, что перспектива переговоров возникнет только после введения режима прекращения огня.

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