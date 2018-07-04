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Интервью

Схождение грузового поезда под Одессой: железнодорожники открыли движение по парной колии

НовостиПроисшествия    04.07.2018 - 09:55
Фото: авария поезда в Одесской области (uz.gov.ua)
Фото: авария поезда в Одесской области (uz.gov.ua)

На участке работает более 200 железнодорожников

Сотрудники "Укрзализныци" сегодня, 34 июля, в 7:16 открыли движение поездов по парной колее в Одесской области. Об этом говорится в сообщенни пресс-службы ведомства.

Как сообщается, на протяжении всей ночи железнодорожники устраняли последствия схода грузового поезда, который произошел вчера, 3 июня, на перегоне "Ивановка" - "Веселый Кут".

Тогда сообщалось, что с рельсов сошли 14 вагонов с минеральным удобрением и гранулированным жмыхом.

"Сейчас продолжаются работы по восстановлению движения на нечетной колеи. На участке работает более 200 железнодорожников, задействованы 3 восстановительных поезда и другая специальная техника", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 7:00 4 июля продолжались ремонтные работы на железнодорожных путях.

Авария с грузовым поездом в Одесской области: продолжается ремонт ж/д путей В Одесской области сошел с рельсов грузовой поезд
Теги публикации: Одесса, Одесса, авария, поезд, движение, Укрзализныця  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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