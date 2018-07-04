Схождение грузового поезда под Одессой: железнодорожники открыли движение по парной колии

На участке работает более 200 железнодорожников

Сотрудники "Укрзализныци" сегодня, 34 июля, в 7:16 открыли движение поездов по парной колее в Одесской области. Об этом говорится в сообщенни пресс-службы ведомства.

Как сообщается, на протяжении всей ночи железнодорожники устраняли последствия схода грузового поезда, который произошел вчера, 3 июня, на перегоне "Ивановка" - "Веселый Кут".

Тогда сообщалось, что с рельсов сошли 14 вагонов с минеральным удобрением и гранулированным жмыхом.

"Сейчас продолжаются работы по восстановлению движения на нечетной колеи. На участке работает более 200 железнодорожников, задействованы 3 восстановительных поезда и другая специальная техника", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 7:00 4 июля продолжались ремонтные работы на железнодорожных путях.