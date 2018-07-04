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Авария с грузовым поездом в Одесской области: продолжается ремонт ж/д путей

НовостиПроисшествия    04.07.2018 - 08:50
Фото: авария поезда (uz.gov.ua)
Фото: авария поезда (uz.gov.ua)

На перегоне между железнодорожными станциями "Ивановка" и "Веселый Кут" сошел с рельсов грузовой поезд

В Одесской области по состоянию на 7:00 4 июля продолжаются ремонтные работы железнодорожных путей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

Так, вчера, 3 июля на перегоне между железнодорожными станциями "Ивановка" и "Веселый Кут" Великомихайловского района во время движения грузового поезда сошли с рельсов 14 вагонов с минеральным удобрением и гранулированным жмыхом.

"Жертв и пострадавших нет. Угрозы окружающей среде нет. Движение поездов осуществляется по объездным путям. К восстановительным работам привлечены три восстановительных поезда "Укрзализныци", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно в Днепре с рельсов сошли 11 вагонов грузового поезда. В УЗ сообщили, что авария поезда в Днепре произошла за кражу верхнего строения пути.

Позже полиция города Днепра открыла уголовное производство из-за аварии на железной дороге.
 

В Одесской области сошел с рельсов грузовой поезд В Одесской области временно закрывают движение по трассе до Черноморска
Теги публикации: Одесса, поезд, железнодорожные перевозки  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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