Авария с грузовым поездом в Одесской области: продолжается ремонт ж/д путей

На перегоне между железнодорожными станциями "Ивановка" и "Веселый Кут" сошел с рельсов грузовой поезд

В Одесской области по состоянию на 7:00 4 июля продолжаются ремонтные работы железнодорожных путей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

Так, вчера, 3 июля на перегоне между железнодорожными станциями "Ивановка" и "Веселый Кут" Великомихайловского района во время движения грузового поезда сошли с рельсов 14 вагонов с минеральным удобрением и гранулированным жмыхом.

"Жертв и пострадавших нет. Угрозы окружающей среде нет. Движение поездов осуществляется по объездным путям. К восстановительным работам привлечены три восстановительных поезда "Укрзализныци", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно в Днепре с рельсов сошли 11 вагонов грузового поезда. В УЗ сообщили, что авария поезда в Днепре произошла за кражу верхнего строения пути.

Позже полиция города Днепра открыла уголовное производство из-за аварии на железной дороге.

