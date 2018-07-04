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Сходження вантажного поїзда під Одесою: залізничники відкрили рух по парній колії

НовиниНадзвичайні події    04.07.2018 - 09:55
Фото: аварія поїзда в Одеській області (uz.gov.ua)
Фото: аварія поїзда в Одеській області (uz.gov.ua)

На ділянці працює більше 200 залізничників

Співробітники "Укрзалізниці" сьогодні, 34 липня, о 7:16 відкрили рух поїздів по парній колії в Одеській області. Про це йдеться в сообщенни прес-служби відомства.

Як повідомляється, протягом всієї ночі залізничники усували наслідки сходження вантажного поїзда, який стався вчора, 3 червня, на перегоні "Іванівка" - "Веселий Кут".

Тоді повідомлялося, що з рейок 14 вагонів зійшли з мінеральним добривом і гранульованою макухою.

"Зараз тривають роботи з відновлення руху на непарній колії. На ділянці працює більше 200 залізничників, задіяні 3 відновлювальних потяги та інша спеціальна техніка", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що станом на 7:00 4 липня тривали ремонтні роботи на залізничних коліях.

Аварія з грузовым поїздом в Одеській області: продовжується ремонт залізничних колій В Одеській області зійшов з рейок вантажний поїзд
Теги публікації: Одеса, Одеса, авария, поезд, движение, Укрзалізниця  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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