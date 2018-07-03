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В Одеській області зійшов з рейок вантажний поїзд

НовиниНадзвичайні події    03.07.2018 - 18:59
Фото: аварія поїзда (uz.gov.ua)
Фото: аварія поїзда (uz.gov.ua)

Рух близько 20 пасажирських поїздів організовано альтернативними маршрутами

В Одеській області на перегоні Іванівка - Веселий Кут у вівторок, 3 липня, сталося сходження 14 вантажних вагонів, у зв'язку з чим для 20 пасажирських поїздів організовано об'їзд аварійної ділянки. Про це йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".

Також в УЗ додали, що на місце події оперативно направлені три відновні поїзди зі станцій Роздільна, Подільськ та Одеса-Товарна. Також на місці працює комісія для визначення причини інциденту. Вагони завантажені різними видами вантажу: шротом та прокатом чорних металів. Загрози для людей та навколишнього середовища немає.

"Через інцидент рух близько 20 пасажирських поїздів організовано альтернативними маршрутами, в об’їзд цієї ділянки", - вказано в повідомленні.

Зокрема, поїзди № 762/761 Одеса - Київ, № 94/93 Одеса - Мінськ, № 24/23 Одеса - Москва, № 106/105 Одеса - Київ, № 146/145 Ізмаїл - Київ прослідують маршрутом через Одесу - Колосівку - Помічну - Чорноліську - Т. Шевченка – Миронівку - Київ.

Поїзди № 136/135 Білгород-Дністровський - Чернівці, № 258/257 Одеса - Львів, № 26/36 Одеса - Рахів - Перемишль, № 108/107 Одеса - Ужгород, № 12/11 Одеса - Львів прослідують через Одесу - Колосівку - Помічну - Слобідку - Вапнярку.

Поїзд № 84/83 Одеса - Ковель прослідує через Одесу - Колосівку - Помічну - Чорноліську - Т. Шевченка - Миронівку - Фастів - Козятин.

Поїзд № 223/224 Київ - Одеса прослідує через Подільськ - Помічну - Колосівку - Одесу.

Поїзди № 23/24 Москва - Одеса та № 258/257 Львів - Одеса прослідують через Слобідку - Помічну - Колосієвку - Одесу.

Поїзди № 145/146 Київ - Ізмаїл та № 105/106 Київ - Одеса прослідують через Фастів - Миронівку - Чорноліську - Помічну - Одесу.

"Залізничники інформують пасажирів про зміну часу прибуття поїздів та маршруту й розглядають можливість організації трансферу пасажирам, які слідують на станції, до яких наразі поїздами дістатися неможливо", - повідомили в УЗ.

Нагадаємо, нещодавно у Дніпрі з рейок зійшли 11 вагонів вантажного поїзда. В УЗ повідомили, що аварія поїзда в Дніпрі сталася через крадіжку верхньої будови колії.

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Теги публікації: поезд, авария  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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