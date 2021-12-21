Шойгу заявил о подготовке "провокации" США на Донбассе. Якобы с применением химикатов

Министр обороны России Сергей Шойгу утверждает, что американские частные военные компании якобы готовят провокацию на Донбассе. Причем, с применением химикатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
"Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами", - заявил он на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием президента РФ Владимира Путина.
По его словам, на Донбасс якобы прибыли около 120 представителей американских ЧВК, которые тренируют украинский спецназ.
Напомним, ранее ряд средств массовой информации писал о том, что якобы суд в России "признал" наличие российских войск на Донбассе, а у президента Путина назвали это ошибкой. РБК-Украина подробно разбиралось в ситуации.
Также сообщалось, что США предложили Путину два пути развития ситуации вокруг Украины.