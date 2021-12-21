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Шойгу заявив про підготовку "провокації" США на Донбасі. Нібито із застосуванням хімікатів

Автор: Сергей Новиков

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу стверджує, що американські приватні військові компанії нібито готують провокацію на Донбасі. Причому, із застосуванням хімікатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"Для здійснення провокацій до міст Авдіївка і Красний Лиман доставлені резервуари з невстановленими хімічними компонентами", - заявив він на розширеному засіданні колегії Міноборони за участю президента РФ Володимира Путіна.

За його словами, на Донбас нібито прибули близько 120 представників американських ПВК, які тренують український спецназ.

Нагадаємо, раніше ряд засобів масової інформації писав про те, що нібито суд у Росії "визнав" наявність російських військ на Донбасі, а у президента Путіна назвали це помилкою. РБК-Україна детально розбиралося в ситуації.

Також повідомлялося, що США запропонували Путіну два шляхи розвитку ситуації навколо України.

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Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДонбасСергей Шойгу