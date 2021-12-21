ru ua
Ср, 22 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Шойгу заявив про підготовку "провокації" США на Донбасі. Нібито із застосуванням хімікатів

Новость на русском →
Москва, Вівторок 21 грудня 2021 13:19
Шойгу заявив про підготовку "провокації" США на Донбасі. Нібито із застосуванням хімікатів Фото: міністр оборони Росії Сергій Шойгу (kremlin.ru)
Автор: Сергей Новиков

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу стверджує, що американські приватні військові компанії нібито готують провокацію на Донбасі. Причому, із застосуванням хімікатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"Для здійснення провокацій до міст Авдіївка і Красний Лиман доставлені резервуари з невстановленими хімічними компонентами", - заявив він на розширеному засіданні колегії Міноборони за участю президента РФ Володимира Путіна.

За його словами, на Донбас нібито прибули близько 120 представників американських ПВК, які тренують український спецназ.

Нагадаємо, раніше ряд засобів масової інформації писав про те, що нібито суд у Росії "визнав" наявність російських військ на Донбасі, а у президента Путіна назвали це помилкою. РБК-Україна детально розбиралося в ситуації.

Також повідомлялося, що США запропонували Путіну два шляхи розвитку ситуації навколо України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Донбас Сергей Шойгу
NEWS
Путін назвав Макрону умову для проведення нормандської зустрічі
Путін назвав Макрону умову для проведення нормандської зустрічі
DAILY
Стіна безпеки. Як Україна хоче відгородитися від Білорусі і що може цьому завадити
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Стіна безпеки. Як Україна хоче відгородитися від Білорусі і що може цьому завадити