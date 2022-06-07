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Шойгу заявил об открытии сухопутного коридора в Крым по материковой Украине

Фото: министр обороны РФ Сергей Шойгу (kremlin.ru)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 7 июля, российские оккупанты открыли автомобильное сообщение с территории РФ по материковой части в аннексированный Крым. Также якобы возобновлена подача воды на оккупированный полуостров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу, передает РИА Новости.

"Открыто автомобильное сообщение с территории России по материковой части в Крым. Возобновлена беспрепятственная подача воды по Северо-крымскому каналу на Крымский полуостров", - сказал он.

По его словам, якобы "восстановление транспортной инфраструктуры и подачи воды создает благоприятные условия для развития агропромышленного комплекса на освобожденных территориях".

Также Шойгу добавил, что РФ планирует "возобновить" железнодорожное движение между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на 6 участках.

Ранее российским войскам частично удалось пробить сухопутный коридор от оккупированного Крыма до Донбасса. Но за месяц войны не смогли добиться основных целей военной кампании.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин хочет увеличить сухопутный коридор до оккупированного Россией Приднестровья и получить контроль над украинским побережьем Черного моря.

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