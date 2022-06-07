Шойгу заявил об открытии сухопутного коридора в Крым по материковой Украине

Во вторник, 7 июля, российские оккупанты открыли автомобильное сообщение с территории РФ по материковой части в аннексированный Крым. Также якобы возобновлена подача воды на оккупированный полуостров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу, передает РИА Новости .

"Открыто автомобильное сообщение с территории России по материковой части в Крым. Возобновлена беспрепятственная подача воды по Северо-крымскому каналу на Крымский полуостров", - сказал он.

По его словам, якобы "восстановление транспортной инфраструктуры и подачи воды создает благоприятные условия для развития агропромышленного комплекса на освобожденных территориях".

Также Шойгу добавил, что РФ планирует "возобновить" железнодорожное движение между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на 6 участках.