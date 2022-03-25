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Оккупанты частично пробили сухопутный коридор от Крыма до Донбасса, - Генштаб

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Киев, Пятница 25 марта 2022 13:43
Оккупанты частично пробили сухопутный коридор от Крыма до Донбасса, - Генштаб Фото: российские войска добились локального успеха на юге Украины (facebook com mod mil rus)
Автор: Юлия Бойко

Российским войскам частично удалось пробить сухопутный коридор от оккупированного Крыма до Донбасса. Но за месяц войны не смогли добиться основных целей военной кампании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Сообщается, что противнику до сих пор не удалось добиться основных целей широкомасштабной войны - блокады Киева и выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Но в то же время нельзя не отметить его продвижение на юге страны.

"Частично враг добился успеха по созданию сухопутного коридора между временно оккупированными АР Крым и частью Донецкой области", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее украинская разведка заявляла, что все больше российских военных переходят с оружием в руках на сторону Украины.

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