Путин хочет увеличить сухопутный коридор до Приднестровья, - разведка США

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Нацразведки США Эврил Хэйнс во время брифинга .

Москва планирует увеличить сухопутный мост из Донбасса в Крым и дальше на запад, чтобы соединить его с Приднестровьем. Это означало бы полное отсечение Украины от Черного моря.

Но по данным Хэйнс, Россия не сможет построить такую сухопутную связку с Приднестровьем без того, чтобы не объявить мобилизацию в России.