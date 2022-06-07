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Шойгу заявив про відкриття сухопутного коридору в Крим щодо материкової України

Фото: міністр оборони РФ Сергій Шойгу (kremlin.ru)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 7 липня, російські окупанти відкрили автомобільне сполучення з території РФ по материковій частині до анексованого Криму. Також нібито відновлено подачу води на окупований півострів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу, передає РИА Новости.

"Відкрито автомобільне сполучення з території Росії по материковій частині до Криму. Відновлено безперешкодне подання води Північно-Кримським каналом на Кримський півострів", - сказав він.

За його словами, нібито "відновлення транспортної інфраструктури та подачі води створює сприятливі умови для розвитку агропромислового комплексу на звільнених територіях".

Також Шойгу додав, що РФ планує "відновити" залізничний рух між Росією, Донбасом, Україною та Кримом на 6 дільницях.

Раніше російським військам частково вдалося пробити сухопутний коридор від окупованого Криму до Донбасу. Але за місяць війни не змогли досягти основних цілей військової кампанії.

Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін хоче збільшити сухопутний коридор до окупованого Росією Придністров'я та отримати контроль над українським узбережжям Чорного моря.

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Крим