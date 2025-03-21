Шойгу вдруге за пів року приїхав в КНДР на зустріч з Кім Чен Ином

Секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу прибув до КНДР. Він зустрінеться з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.
Шойгу сьогодні, 21 березня, приїхав у Пхеньяну, де, за даними російський державних ЗМІ, у нього відбудеться зустріч з Кім Чен Ином та іншими офіційними особами Північної Кореї.
Раніше цього місяця до Північної Кореї їздив заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко. Він зустрічався з міністром закордонних справ КНДР Чхо Сон Хуі. Як писали ЗМІ, під час зустрічі сторони обговорили організацію "політичних контактів на високому і найвищому рівнях".
Yonhap відзначає, що останні зустрічі між представниками КНДР та РФ відбуваються на тлі надання Пхеньяном військової допомоги Москві у війні проти України.
Варто додати, що Шойгу відвідував Пхеньян у вересні 2024 року. Тоді він теж зустрічався з Кім Чен Ином.
Північна Корея восени минулого року відправила до Росії тисячі солдатів для участі у війні проти України. За даними української розвідки, ймовірно, КНДР направила близько 12 тисяч своїх військовослужбовців.
Північнокорейські сили беруть участь у боях у Курській області. Через втрати сили КНДР були відведені. Але росіяни знову кинули КНДРівців на штурми.
За даними розвідки Південної Кореї, КНДР направила додаткові війська на допомогу Росії.
Також, за даними видання азійських ЗМІ, Північна Корея отримує технічну допомогу від Москви для розробки кількох типів безпілотників.
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