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Шойгу: у Украины есть все для создания ядерного оружия

Автор: Александр Мороз

Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что у Украины есть все для того, чтобы создать ядерное оружие. При чем эти возможности якобы выше, чем у Ирана и Северной Кореи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на заседании Совбеза РФ.

"Хотел бы обратить внимание на заявление (президента Украины, - ред.) Зеленского, что они хотели бы себе вернуть статус ядерной страны. Это опасно по нескольким причинам. Первая - за долгие годы пребывания в СССР там были созданы возможности по созданию такого оружия и его носителей… Есть оборудование, есть специалисты и есть возможности, гораздо больше чем у Ирана и Северной Кореи", - отметил Шойгу.

Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности украинский президент Владимир Зеленский заявил, что за отказ от ядерного потенциала Украина получила гарантии безопасности согласно Будапештскому меморандуму.

Немецкий посол в Украине Анка Фельдгузен отметила, что Будапештский меморандум не имеет юридических обязательств.

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Российская ФедерацияУкраинаСергей ШойгуЯдерное оружие