Шойгу: Україна має все для створення ядерної зброї

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу вважає, що в України є все для того, щоб створити ядерну зброю. При чому ці можливості нібито вищі, ніж у Ірану і Північної Кореї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заява на засіданні Радбезу РФ.

"Хотів би звернути увагу на заяву (президента України, - ред.) Зеленського, що вони хотіли б собі повернути статус ядерної країни. Це небезпечно з кількох причин. Перша - за довгі роки перебування в СРСР там були створені можливості по створенню такої зброї та її носіїв... Є обладнання, є фахівці і є можливості, набагато більші ніж у Ірану та Північної Кореї", - зазначив Шойгу.

Нагадаємо, на Мюнхенській конференції з безпеки український президент Володимир Зеленський заявив, що за відмову від ядерного потенціалу Україна отримала гарантії безпеки згідно з Будапештським меморандумом.

Німецький посол в Україні Анка Фельдгузен зауважила, що Будапештський меморандум не має юридичних зобов'язань.