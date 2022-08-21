ua ru
Вс, 21 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Шойгу признал применение гиперзвуковых ракет "Кинжал" против Украины

Новина українською →
Москва, Воскресенье 21 августа 2022 14:53
Шойгу признал применение гиперзвуковых ракет "Кинжал" против Украины Фото: глава Минобороны РФ Сергей Шойгу (kremlin.ru)
Автор: Валерия Полищук

Россия применяет в войне против Украины гиперзвуковые ракет "Кинжал". На сегодняшний день российские военные применили данные ракеты уже трижды.

Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "РБК".

"Она применялась у нас во время "специальной военной операции" трижды. И трижды показала свои блестящие характеристики. Характеристики, которых не имеет ни одна подобная ракета в мире", - заявил он.

По его словам, оккупанты используют ракеты "Кинжал" для нанесения ударов по особо важным целям.

При этом Шойгу похвастался, что у ракеты "Кинжал" нет аналогов в мире. По его словам, ее "невозможно ни обнаружить, ни перехватить".

Напомним, ранее стало известно, что Россия перебросила три сверхзвуковых самолета МиГ-31 с ракетами "Кинжал" на аэродром Чкаловск Калининградской области. Представители страны-агрессора назвали такой шаг "стратегическим сдерживанием".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сергей Шойгу ракетный удар Министерство обороны РФ Война России против Украины
NEWS
В Украине ликвидировано более 45 тысяч российских оккупантов, - Генштаб
В Украине ликвидировано более 45 тысяч российских оккупантов, - Генштаб
DAILY
Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам