Шойгу признал применение гиперзвуковых ракет "Кинжал" против Украины

Россия применяет в войне против Украины гиперзвуковые ракет "Кинжал". На сегодняшний день российские военные применили данные ракеты уже трижды.

Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "РБК" .

"Она применялась у нас во время "специальной военной операции" трижды. И трижды показала свои блестящие характеристики. Характеристики, которых не имеет ни одна подобная ракета в мире", - заявил он.

По его словам, оккупанты используют ракеты "Кинжал" для нанесения ударов по особо важным целям.

При этом Шойгу похвастался, что у ракеты "Кинжал" нет аналогов в мире. По его словам, ее "невозможно ни обнаружить, ни перехватить".

Напомним, ранее стало известно, что Россия перебросила три сверхзвуковых самолета МиГ-31 с ракетами "Кинжал" на аэродром Чкаловск Калининградской области. Представители страны-агрессора назвали такой шаг "стратегическим сдерживанием".

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