Шойгу визнав застосування гіперзвукових ракет "Кинджал" проти України
Росія застосовує у війні проти України гіперзвукові ракети "Кинджал". На сьогодні російські військові застосували дані ракети вже тричі.
Про це заявив глава Міноборони РФ Сергій Шойгу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "РБК".
"Вона застосовувалася у нас під час "спеціальної військової операції" тричі. І тричі показала свої блискучі характеристики. Характеристики, яких не має жодна подібна ракета у світі", - заявив він.
За його словами, окупанти використовують ракети "Кинджал" для нанесення ударів по особливо важливих цілях.
При цьому Шойгу похвалився, що у Ракети "Кинджал" немає аналогів у світі. За його словами, її "неможливо ні виявити, ні перехопити".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія перекинула три надзвукові літаки МіГ-31 з ракетами "Кинджал" на аеродром Чкаловськ Калінінградської області. Представники країни-агресора назвали такий крок "стратегічним стримуванням".
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