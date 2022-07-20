Шойгу приказал силам вторжения уничтожать беспилотники ВСУ в приграничных с Россией районах

Министр обороны России Сергей Шойгу дал приказ командующему российской группировки войск "Запад" в Украине уничтожать украинские беспилотники в приграничных с РФ районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Согласно сообщению, Шойгу дал указания "по дальнейшему повышению оперативности уничтожения над приграничными с Россией районами беспилотных летательных аппаратов противника". При этом министр обороны призвал военных к "жесткому пресечению обстрелов националистами жилых кварталов освобожденных населенных пунктов".