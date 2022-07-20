Шойгу наказав силам вторгнення знищувати безпілотники ЗСУ в прикордонних з Росією районах

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу дав наказ командувачу російського угруповання військ "Захід" в Україні знищувати українські безпілотники в прикордонних з РФ районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Згідно з повідомленням, Шойгу дав вказівки "щодо подальшого підвищення оперативності знищення над прикордонними з Росією районами безпілотних літальних апаратів противника". При цьому міністр оборони закликав військових до "жорсткого припинення обстрілів націоналістами житлових кварталів звільнених населених пунктів".