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У Шойгу показали буцімто "живого" командувача Чорноморським флотом

Фото: Віктор Соколов, командувач Чорноморського флоту РФ (росЗМІ)
Автор: Марія Кучерявець

Міністерство оборони Росії оприлюднило кадри засідання колегії, у якій, як стверджується, брав участь командувач Чорноморського флоту Віктор Соколов. Перед цим українські військові заявила про ліквідацію російського адмірала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ворожого Міноборони.

Так, російського командувача флотом Віктора Соколова видно серед представників Міноборони Росії, які беруть участь у колегії.

 

Фото: Міноборони РФ показало командувача Чорноморського флоту на засіданні колегії відомства (t.me/s/mod_russia)

Світлини були опубліковані в офіційному Телеграм-каналі Міноборони РФ.

Стверджується, що засідання нібито сьогодні провів міністр Сергій Шойгу.

Тим часом у Кремлі заявляють, що нібито "нічого не знають про смерть Соколова". Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков у відповідь на питання про загибель командувача Чорноморського флоту сказав: "Від Міноборони не було жодної інформації".

Ліквідація командувача Чорноморського флоту

Нагадаємо, що 22 вересня був завданий ракетний удар по штабу Чорноморського флоту в Севастополі.

За даними ССО, тоді загинули 34 офіцери, серед яких командувач Чорноморського флоту РФ віце-адмірал Віктор Соколов. Ще 105 людей отримали поранення.

Як зазначали у ЗМІ, Росія вперше за понад 100 років втратила командувача флоту.

Тим часом у ВМС України вважають, що ліквідація командувача Чорноморського флоту росіян створить проблеми з керованістю військами для ворога.

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