У Шойгу показали якобы "живого" командующего Черноморским флотом

Так, российский командующий флотом Виктор Соколов виден среди представителей Минобороны России, участвующих в коллегии.

Фото: Минобороны РФ показало командующего Черноморским флотом на заседании коллегии ведомства (t.me/s/mod_russia)

Фотографии были опубликованы в официальном Телеграмм-канале Минобороны РФ.

Утверждается, что заседание якобы сегодня провел сегодня министр Сергей Шойгу.

Между тем, в Кремле заявляют, что якобы "ничего не знают о смерти Соколова". Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков в ответ на вопрос о гибели командующего Черноморским флотом сказал: "От Минобороны не было никакой информации".

Ликвидация командующего Черноморским флотом

Напомним, что 22 сентября был нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе.

По данным ССО, тогда погибли 34 офицера, среди которых командующий Черноморским флотом РФ вице-адмирал Виктор Соколов. Еще 105 человек получили ранения.

Как отмечали в СМИ, Россия впервые за более чем 100 лет потеряла командующего флотом.

Между тем, в ВМС Украины считают, что ликвидация командующего Черноморским флотом россиян создаст проблемы с управляемостью войсками для врага.

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