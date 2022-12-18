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Шойгу на гелікоптері проінспектував окупаційні війська РФ в Україні

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Неділя 18 грудня 2022 05:49
Шойгу на гелікоптері проінспектував окупаційні війська РФ в Україні Фото: Сергій Шойгу, голова Міноборони РФ (t.me/mod_russia)
Автор: Володимир Костирін

Міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу проінспектував російські війська, які беруть участь у війні в Україні, що Кремль називає "спеціальною військовою операцією".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони РФ.

У російському військовому відомстві опублікували в Telegram відео, на якому Шойгу знято у військовому гелікоптері. Крім того, на ролику показано кадри з повітря порожніх ділянок землі.

"Глава російського військового відомства облетів райони дислокації військ та перевірив передові позиції російських підрозділів у зоні проведення спеціальної військової операції", - зазначається у заяві Міноборони РФ.

Також у повідомленні відомства йдеться, що Шойгу спілкувався з військами "на передовій", а також "на командному пункті", де заслухав доповіді командувачів "про поточну обстановку та дії російських військ на операційних напрямках".

У Міноборони РФ додали, що особливу увагу під час заслуховування командуючих Шойгу звернув "на організацію всебічного забезпечення військ, умов розміщення особового складу у польових умовах, а також роботу медичних та тилових підрозділів".

Звернемо увагу, що ця заява була зроблена наступного дня після того, як російський диктатор Володимир Путін побував в об'єднаному штабі, звідки відбувається контроль за так званою "спецоперацією" в Україні, а також провів зустріч із вищим керівництвом країни, у тому числі з Шойгу, щоб отримати пропозиції про те, як, на їхню думку, має продовжуватися військова кампанія РФ проти України.

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