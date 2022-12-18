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Шойгу на вертолете проинспектировал оккупационные войска РФ в Украине

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Воскресенье 18 декабря 2022 05:49
Шойгу на вертолете проинспектировал оккупационные войска РФ в Украине Фото: Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ (t.me/mod_russia)
Автор: Владимир Костырин

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу проинспектировал российские войска, участвующие в войне в Украине, которую Кремль называет "специальной военной операцией".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

В российском военном ведомстве опубликовали в Telegram видео, на котором Шойгу запечатлен в военном вертолете. Кроме того, на ролике показаны кадры с воздуха пустых участков земли.

"Глава российского военного ведомства облетел районы дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений в зоне проведения специальной военной операции", - указывается в заявлении Минобороны РФ.

Также в сообщении ведомства говорится, что Шойгу общался с войсками "на передовой", а также "на командном пункте", где заслушал доклады командующих "о текущей обстановке и действиях российских войск на операционных направлениях".

В Минобороны РФ добавили, что особое внимание в ходе заслушивания командующих Шойгу обратил "на организацию всестороннего обеспечения войск, условий размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений".

Обратим внимание, что данное заявление было сделано на следующий день после того, как российский диктатор Владимир Путин побывал в объединенном штабе, откуда происходит контроль за так называемой "спецоперацией" в Украине, а также провел встречу с высшим руководством страны, в том числе с Шойгу, чтобы получить предложения о том, как, по их мнению, должна продолжаться военная кампания РФ против Украины.

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